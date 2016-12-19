«Гент» заинтересован в приобретении Ломбертса

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс заинтересовал бельгийский клуб «Гент», сообщает Voetbalkrant.

По информации источника, клуб хочет приобрести опытного защитника. На эту роль, по мнению главного тренера «Гента» Хейна Ванхазебрука, отлично подходит именно Ломбертс.

- Нам не хватает опытных защитников. В январе мы должны усилить линию обороны, - сказал тренер.

Сам футболист уже не раз заявлял, что хотел бы вернуться в Бельгию. Проблема только одна - высокая трансферная стоимость Ломбертса, около 2,5 миллионов евро. «Гент» не готов платить за возрастного игрока такие деньги, но если «Зенит» снизит цену до 1,5 миллионов, то бельгийцы начнут переговоры.

В чемпионате России-2016/2017 31-летний футболист провел пять матчей. Также на счету защитника пять игр в Лиге Европы и два матча в Кубке России. Контракт Ломбертса с «Зенитом» действует до 30 июня 2018 года.



