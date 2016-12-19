Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Рига
Футбол  Атлетик- : -Сельта
Хоккей  Авангард- : -Йокерит
Футбол  Эвертон- : -Ливерпуль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Луис Энрике: В первом тайме «Барселона» загнала «Эспаньол» к своим воротам

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике – об игре нападающего Лионеля Месси в матче с «Эспаньолом» (4:1), а также о победе в каталонском дерби в 16-м туре чемпионата Испании.

«Мы не можем привыкнуть к тому, что творит Месси. Это что-то уникальное. Такое случается каждые 15 дней на «Камп Ноу». 

Матч с «Эспаньолом»? «Барселона» провел игру на высоком уровне. Наш соперник отлично оборонялся, но мы были готовы. Хотя, конечно, игрокам было непросто взломать такую оборону. В первом тайме мы загнали «Эспаньол» к своим воротам, а во втором – игроки показали высокий класс.

Мы все чаще играем против команд, которые делают ставку на оборону. Когда они атакуют, «Барселона» пытается найти свободное пространство и послать туда мяч. У нас есть игроки, чтобы сделать это», – приводит слова специалиста Goal.

Матч

Барселона - Эспаньол - 4:1 (1:0)

Голы

Суарес Л. 18 (1:0). Суарес Л. 67 (2:0). Альба 69 (3:0). Лопес Д. 79 (3:1). Месси 90 (4:1).

Состав

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Суарес Д. (Рафинья, 66), Бускетс (Умтити, 75), Роберто, Маскерано, Иньеста, Месси, Суарес Л., Неймар

Эспаньол: Лопес Д. (Роберто, 53), Рейес Д., Кариколь, Пьятти (Рейес Х., 80), Фуэго, Лопес Д., Диоп, Хурадо, Лопес Х., Кайседо (Хименес, 71), Морено

Предупреждения:

нет - Пьятти, 10; Кариколь, 13; Кайседо, 65

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

18 декабря 22:45, Ноу Камп, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Рамос выразил надежду, что Хамес не покинет «Реал»Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал информацию, согласно которой его одноклубник Хамес Родригес принял решение покинуть «сливочных» в январе 2017 года.«Арсенал» планирует воспользоваться ситуацией Иско в «Реале»Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон может покинуть команду в январе 2017 года.Камбэк «Палермо», 14 сэйвов Бобровского и два очка Панарина. Главные новости утраКамбэк «Палермо», 14 сэйвов Бобровского и два очка Панарина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать понедельник с главных новостей утра.«Челси» планирует приобрести Хамеса за 75 млн фунтовТренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте намерен укрепить состав команды в грядущее трансферное окно. Об этом сообщает издание Daily Mirror.Дубль Суареса помог «Барселоне» разгромить «Эспаньол»Дубль Суареса помог «Барселоне» разгромить «Эспаньол»В матче 16-го тура чемпионата Испании «Барселона» на «Камп Ноу» обыграла «Эспаньол» со счетом 4:1.Траоре может зимой перейти из ЦСКА в «Малагу»Форвард ЦСКА Ласина Траоре может перейти в «Малагу». Этот переход возможен в зимнее трансферное окно.«Депортиво» обыграл «Осасуну», матч закончился позже из-за проблем с освещениемМатч 16-го тура чемпионата Испании между «Депортиво» и «Осасуной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Депортиво».Второй тайм матча «Депортиво» - «Осасуна» не начался вовремя из-за проблем с освещениемВторой тайм матча 16-го тура чемпионата Испании «Депортиво» - «Осасуна» на данный момент не начался. В перерыве на стадионе погасло искусственное освещение.Примера. 16-й тур. «Депортиво» - «Осасуна», «Барселона» - «Эспаньол» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».«Леганес» и «Эйбар» сыграли вничьюМатч 16-го тура чемпионата Испании между «Леганесом» и «Эйбаром» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Президента «Реала» сконяли купить игрока, устроив вечеринку с проституткамиПрезидента мадридского «Реала» Флорентино Переса в 2013 году пытались склонить к приобретению полузащитника «Севильи» Жоффре Кондогбиа, организовав вечеринку с женщинами легкого поведения.Икер Касильяс: Уйти из «Реала» - мое лучшее решениеГолкипер «Порту» Икер Касильяс рассказал об обстоятельствах своего ухода из мадридского «Реала».«Севилья» разгромила «Малагу» и обошла «Барселону»Футболисты «Севильи» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Испании уверенно обыграли «Малагу».«Гранада» дома уступила «Реал Сосьедаду»Матч 16-го тура чемпионата Испании между «Гранадой» и «Реал Сосьедадом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Реал Сосьедада».«Атлетико» обыграл «Лас-Пальмас»Матч 16-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Лас-Пальмасом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Атлетико».«Вильярреал» на выезде обыграл «Спортинг»Матч 16-го тура чемпионата Испании между «Спортингом» и «Вильярреалом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Вильярреала».Гвардиола против Венгера и битва за скудетто. Что смотреть на выходныхГвардиола против Венгера и битва за скудетто. Что смотреть на выходных«Советский спорт» представляет главные матчи выходных в европейском футболе.Диего Симеоне: «Атлетико» находится в поиске себяДиего Симеоне: «Атлетико» находится в поиске себяГлавный тренер мадридского «Атлетико» в преддверии сегодняшнего матча с «Лас-Пальмасом» ответил на вопросы журналистов.«Алавес» дома обыграл «Бетис»Футболисты «Алавеса» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Испании переиграли «Бетис» из Севильи.CAS отклонил иск «Реала» к «Бенфике» по трансферу Гарая в «Зенит»Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить иск мадридского «Реала» против «Бенфики», связанный с переходом в «Зенит» защитника Эсекиэля Гарая летом 2014 года, сообщает A Bola.

Эспаньол
Эспаньолкалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Луис Энрике
Луис Энрикевсе новости
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости