Луис Энрике: В первом тайме «Барселона» загнала «Эспаньол» к своим воротам
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике – об игре нападающего Лионеля Месси в матче с «Эспаньолом» (4:1), а также о победе в каталонском дерби в 16-м туре чемпионата Испании.
«Мы не можем привыкнуть к тому, что творит Месси. Это что-то уникальное. Такое случается каждые 15 дней на «Камп Ноу».
Матч с «Эспаньолом»? «Барселона» провел игру на высоком уровне. Наш соперник отлично оборонялся, но мы были готовы. Хотя, конечно, игрокам было непросто взломать такую оборону. В первом тайме мы загнали «Эспаньол» к своим воротам, а во втором – игроки показали высокий класс.
Мы все чаще играем против команд, которые делают ставку на оборону. Когда они атакуют, «Барселона» пытается найти свободное пространство и послать туда мяч. У нас есть игроки, чтобы сделать это», – приводит слова специалиста Goal.
Матч
Барселона - Эспаньол - 4:1 (1:0)
Голы
Суарес Л. 18 (1:0). Суарес Л. 67 (2:0). Альба 69 (3:0). Лопес Д. 79 (3:1). Месси 90 (4:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Суарес Д. (Рафинья, 66), Бускетс (Умтити, 75), Роберто, Маскерано, Иньеста, Месси, Суарес Л., Неймар
Эспаньол: Лопес Д. (Роберто, 53), Рейес Д., Кариколь, Пьятти (Рейес Х., 80), Фуэго, Лопес Д., Диоп, Хурадо, Лопес Х., Кайседо (Хименес, 71), Морено
Предупреждения:
нет - Пьятти, 10; Кариколь, 13; Кайседо, 65
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
18 декабря 22:45, Ноу Камп, Онлайн-трансляция