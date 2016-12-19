Луис Энрике: В первом тайме «Барселона» загнала «Эспаньол» к своим воротам

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике – об игре нападающего Лионеля Месси в матче с «Эспаньолом» (4:1), а также о победе в каталонском дерби в 16-м туре чемпионата Испании.



«Мы не можем привыкнуть к тому, что творит Месси. Это что-то уникальное. Такое случается каждые 15 дней на «Камп Ноу».



Матч с «Эспаньолом»? «Барселона» провел игру на высоком уровне. Наш соперник отлично оборонялся, но мы были готовы. Хотя, конечно, игрокам было непросто взломать такую оборону. В первом тайме мы загнали «Эспаньол» к своим воротам, а во втором – игроки показали высокий класс.

Мы все чаще играем против команд, которые делают ставку на оборону. Когда они атакуют, «Барселона» пытается найти свободное пространство и послать туда мяч. У нас есть игроки, чтобы сделать это», – приводит слова специалиста Goal.