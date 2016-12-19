«Ростов» планирует сохранить Азмуна до конца сезона

«Ростов» планирует сохранить нападающего Сердара Азмуна до конца сезона, сообщают «Известия».

Интерес к футболисту проявляют многие европейские и российские клубы. Среди них - «Ливерпуль», «Боруссия Дортмунд», «Бенфика», «Спартак», «Локомотив».

По информации источника, руководство «Ростова» намерено удержать Азмуна в команде как минимум до конца сезона, чтобы добиться максимального результата в Лиге Европы и достойно завершить российский чемпионат.

- После яркого выступления Азмуна в Лиге чемпионов многие клубы стали обращать на него пристальное внимание, - рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. - Скаутов из Европы можно было видеть не только на еврокубковых матчах «Ростова», но и на играх РФПЛ. Сам Азмун, конечно, хочет в перспективе перебраться в Европу, для него это является главной целью. Ростовчане же рассчитывают удержать футболиста хотя бы до конца нынешнего сезона. Руководство донского клуба надеется, что выход команды в плей-офф Лиги Европы станет дополнительным мотивирующим фактором для иранского нападающего и он останется в команде как минимум до лета.

В нынешнем сезоне Азмун принял участие в 14 матчах «Ростова» в чемпионате России и забил два мяча. В Лиге чемпионов иранский нападающий сыграл во всех шести матчах на групповом этапе и в четырех играх квалификационной стадии, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.



Рыночная стоимость футболиста оценивается в 7 миллионов евро.