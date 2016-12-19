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Златан Ибрагимович: Играю так, будто мне 20, а вообще я мог выступать до 50 лет

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

35-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович оценил свою физическую форму.

«Чувствую себя отлично, я просто счастлив. Сейчас мне 35-лет, но я играю так, будто мне 20. А вообще, я мог бы выступать до 50 лет. Знаете, чем старше я становлюсь, тем лучше играю. Я, как красное вино. Точнее, отличный пример этого высказывания», – приводит слова игрока сборной Швеции Goal.

В нынешнем сезоне нападающий провел на клубном уровне 24 матча, забил 15 голов и отдал 3 голевые передачи. Этой статистикой доволен наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью, который намерен сохранить игрока на следующий сезон.

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