Златан Ибрагимович: Играю так, будто мне 20, а вообще я мог выступать до 50 лет

35-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович оценил свою физическую форму.



«Чувствую себя отлично, я просто счастлив. Сейчас мне 35-лет, но я играю так, будто мне 20. А вообще, я мог бы выступать до 50 лет. Знаете, чем старше я становлюсь, тем лучше играю. Я, как красное вино. Точнее, отличный пример этого высказывания», – приводит слова игрока сборной Швеции Goal.

В нынешнем сезоне нападающий провел на клубном уровне 24 матча, забил 15 голов и отдал 3 голевые передачи. Этой статистикой доволен наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью, который намерен сохранить игрока на следующий сезон.

