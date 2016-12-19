Александр Мостовой: Смолов и Азмун могли бы реализовать свой потенциал в зарубежном чемпионате

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что нападающему «Ростова» Сердару Азмуну надо попробовать свои силы в Европе.

- Еще года два назад я говорил, что Азмун очень перспективный футболист, - заявил «Известиям» Александр Мостовой. - Было видно, что у него есть определенные качества, которые позволят ему вырасти в серьезного форварда. А за последние два сезона в «Ростове» он очень серьезно окреп и прибавил в профессиональном плане. На мой взгляд, если у него есть вариант отъезда в Европу, то им обязательно нужно воспользоваться. Думаю, что тот же Смолов и Азмун могли бы реализовать свой потенциал в зарубежном чемпионате. Что касается его молодого возраста, то это даже хорошо. Лучше уехать раньше, а потом, если не получится, будет время, чтобы вернуться. Что же касается «Ростова», то дончанам, возможно, стоит удержать Азмуна в команде, чтобы он помог клубу в Лиге Европы. К тому же после еврокубковой кампании цена на Сердара на трансферном рынке может значительно повыситься.

В нынешнем сезоне Азмун принял участие в 14 матчах «Ростова» в чемпионате России и забил два мяча. В Лиге чемпионов иранский нападающий сыграл во всех шести матчах на групповом этапе и в четырех играх квалификационной стадии, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 7 миллионов евро.