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Адвокат отстранил Эменике и ван дер Вила от работы с «Фенербахче»

Источник:  ФК «Фенербахче»Комментарии

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат отстранил от работы с командой футболистов Эммануэля Эменике и Грегори ван дер Вила, сообщает официальны сайт клуба.

Голландский специалист недоволен отношением игроков к тренировочному процессу. Адвокат принял решение наказать футболистов, чтобы улучшить атмосферу в команде.  

Напомним, что «Фенербахче» является соперником «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы Первый матч состоится 16 февраля.

Добавим, что Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 годы.  Адвокат работал тренером питерского «Зенита» и сборной России. 


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