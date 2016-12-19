Адвокат отстранил Эменике и ван дер Вила от работы с «Фенербахче»
Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат отстранил от работы с командой футболистов Эммануэля Эменике и Грегори ван дер Вила, сообщает официальны сайт клуба.
Голландский специалист недоволен отношением игроков к тренировочному процессу. Адвокат принял решение наказать футболистов, чтобы улучшить атмосферу в команде.
Напомним, что «Фенербахче» является соперником «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы Первый матч состоится 16 февраля.
Добавим, что Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 годы. Адвокат работал тренером питерского «Зенита» и сборной России.
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