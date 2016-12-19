Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Рига
Футбол  Атлетик- : -Сельта
Хоккей  Авангард- : -Йокерит
Футбол  Эвертон- : -Ливерпуль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Касперович: Кайшева выступит на январских этапах Кубка мира, Малышко - на «Ижевской винтовке»

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович рассказал, какие изменения в составе произойдут на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

- Что касается нашей дальнейшей работы, то критерии отбора четыре человека выполнили – это Шипулин, Цветков, Бабиков и Елисеев. Гараничев переболел в Бейтоштолене и потихоньку выходит из этого состояния. Он доказывает это своим выступлением. Поэтому мы будем обсуждать этот вопрос с правлением СБР и тренерским советом. Планируем, что названные пять спортсменов выступят на этапе Кубка мира в Оберхофе.

По итогам выступления на этапах Кубка IBU от «Ижевской винтовки» освобождены Алексей Волков, Юрий Шопин и Петр Пащенко. Они будут проходить подготовку в Хохфильцене с командой, будем там смотреть и решать, кто будет стартовать в Оберхофе и на Кубках IBU.

Дмитрий Малышко, к сожалению, не сумел набрать нужные очки на Кубке IBU, когда вышла накладка со стартовыми номерами, поэтому ему придется выступить на «Ижевской винтовке».

Планируем, что на январских этапах Кубка мира выступят Татьяна Акимова и Ольга Подчуфарова. Еще по одной спортсменке мы уже тренерским штабом приняли решение – речь об Ульяне Кайшевой. По этой спортсменке идет методически правильное распределение подготовки в условиях среднегорья. Я не хотел повторения тех ошибок, которые были допущены в прошлом году. Сейчас Ульяна в хорошем состоянии, надеемся, что в Оберхофе она должна уже стартовать. Будем уже вести эту спортсменку по этапам Кубка мира. Что касается Виктории Сливко, хотим подключить ее на этапы Кубка IBU, будем рассматривать Викторию для участия в Кубке мира. Этих молодых спортсменок мы рассматриваем как участниц эстафет в Антхольце и Рупольдинге, - цитирует Касперовича официальный сайт СБР.

Напомним, что этап Кубка мира в Оберхофе пройдет со 2 по 8 января. Сначала биатлонисты примут участие в спринте, потом состоится пасьют. В заключительный день - два масс-старта. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Йоханнес Бе: Нет у меня подозрений к нынешней российской командеНорвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал о своем отношении к допинговым скандалам в российском биатлоне.Дмитрий Васильев: Акимовой нужно успокоиться и уехать в лесДвукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление российской биатлонистки Татьяны Акимовой на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Напомним, что сегодня она стала десятой в масс-старте, а до этого выиграла спринт и заняла третье место в гонке преследования.Светлана Ишмуратова: Две медали Акимовой внесли большие надежды в души болельщиковДвукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова прокомментировала достижения биатлонистки Татьяны Акимовой на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).Мартен Фуркад: На Рождество придется есть много шоколада, значит, после паузы я буду в плохой формеФранцузский биатлонист Мартен Фуркад подвел итоги масс-старта на третьем этапе Кубка мира в Нове Место, в котором он занял первое место.Коукалова выиграла масс-старт в Нове Место, Акимова - десятаяНа этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место (Чехия) состоялся женский масс-старт. Победу одержала чешская биатлонистка Габриэла Коукалова.Александр Касперович: Не хотелось бы, чтобы мы понесли какое-то наказаниеГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович поделился эмоциями в ожидании вердикта IBU в отношении российских биатлонистов, подозреваемых в применении запрещенных препаратов.Кубок мира. Масс-старт. Женщины. ОнлайнВ воскресенье в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове-Место пройдет гонка с общего старта у женщин.Антон Бабиков: Доволен гонкой, но у Шемппа лучше работали лыжиРоссийский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свое выступление в масс-старте на третьем этапе Кубка мира в Нове Место.Фуркад увеличил отрыв от Шипулина до 158 очковФранцузский биатлонист Мартен Фуркад упрочил свое лидерство в общем зачете Кубка мира-2016/17.Фуркад выиграл масс-старт в Нове Место, Шемпп - второй, Бабиков - третийФранцуз Мартен Фуркад одержал уверенную победу в гонке с общего старта на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове Место.Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. ОнлайнВ воскресенье в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове-Место пройдет гонка с общего старта у мужчин.Василий Уткин: Шипулин, победи Фуркада!Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин поделился ожиданиями от сегодняшних масс-стартов на этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место (Чехия). Он отметил, что будет болеть за Антона Шипулина в противостоянии с Мартеном Фуркадом.Сборную Россию в масс-старте представит только АкимоваТатьяна Акимова станет единственной спортсменкой из сборной России в первом в сезоне масс-старте, который пройдет 18 декабря в чешском Нове-Место в рамках третьего этапа Кубка мира.Светлана Слепцова: Мы все рады за АкимовуРоссийская биатлонистка Светлана Слепцова поделилась впечатлениями после этапа Кубка мира в Нове Место (Чехия). Напомним, что она заняла 36-е место.Татьяна Акимова: После финиша я не расплакалась, а сильно удивиласьРоссийская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями после гонки преследования на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Напомним, что она заняла третье место.Акимова по-прежнему 11-я в общем зачете Кубка мира, Слепцова – 58-яТатьяна Акимова осталась на 11-м месте в общем зачете Кубка мира после того, как завоевала бронзовую медаль в гонке преследования на 3-м этапе, который проходит в чешском Нове место.Дважды – герой! Татьяна Акимова попала на пьедестал во второй гонке подрядДважды – герой! Татьяна Акимова попала на пьедестал во второй гонке подряд26-летняя россиянка Татьяна Акимова завоевала медаль во второй подряд гонке на 3-м этапе Кубка мира в чешском Нове Место.Акимова стала третьей в гонке преследования в Нове Место, победила француженка ШевальеНа этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место (Чехия) завершилась гонка преследования. Победу одержала французская биатлонистка Анаис Шевалье, а россиянка Татьяна Акимова заняла третье место.Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. ОнлайнВ субботу в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове-Место пройдет гонка преследования у женщин.Гараничев и Малышко не попали в число участников масс-стартаРоссийские биатлонисты Евгений Гараничев и Дмитрий Малышко не попали в число участников первого в сезоне масс-старта, который состоится 18 декабря в Нове Место (Чехия) в рамках 3-го этапа Кубкам мира.

Ульяна Кайшева
Ульяна Кайшевавсе новости
Дмитрий Малышко
Дмитрий Малышковсе новости
Александр Касперович
Александр Касперовичвсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости