Александр Касперович: Кайшева выступит на январских этапах Кубка мира, Малышко - на «Ижевской винтовке»

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович рассказал, какие изменения в составе произойдут на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

- Что касается нашей дальнейшей работы, то критерии отбора четыре человека выполнили – это Шипулин, Цветков, Бабиков и Елисеев. Гараничев переболел в Бейтоштолене и потихоньку выходит из этого состояния. Он доказывает это своим выступлением. Поэтому мы будем обсуждать этот вопрос с правлением СБР и тренерским советом. Планируем, что названные пять спортсменов выступят на этапе Кубка мира в Оберхофе.

По итогам выступления на этапах Кубка IBU от «Ижевской винтовки» освобождены Алексей Волков, Юрий Шопин и Петр Пащенко. Они будут проходить подготовку в Хохфильцене с командой, будем там смотреть и решать, кто будет стартовать в Оберхофе и на Кубках IBU.

Дмитрий Малышко, к сожалению, не сумел набрать нужные очки на Кубке IBU, когда вышла накладка со стартовыми номерами, поэтому ему придется выступить на «Ижевской винтовке».

Планируем, что на январских этапах Кубка мира выступят Татьяна Акимова и Ольга Подчуфарова. Еще по одной спортсменке мы уже тренерским штабом приняли решение – речь об Ульяне Кайшевой. По этой спортсменке идет методически правильное распределение подготовки в условиях среднегорья. Я не хотел повторения тех ошибок, которые были допущены в прошлом году. Сейчас Ульяна в хорошем состоянии, надеемся, что в Оберхофе она должна уже стартовать. Будем уже вести эту спортсменку по этапам Кубка мира. Что касается Виктории Сливко, хотим подключить ее на этапы Кубка IBU, будем рассматривать Викторию для участия в Кубке мира. Этих молодых спортсменок мы рассматриваем как участниц эстафет в Антхольце и Рупольдинге, - цитирует Касперовича официальный сайт СБР.

Напомним, что этап Кубка мира в Оберхофе пройдет со 2 по 8 января. Сначала биатлонисты примут участие в спринте, потом состоится пасьют. В заключительный день - два масс-старта.