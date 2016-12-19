Линделёф станет игроком «Манчестер Юнайтед» в январе 2017 года

Защитник «Бенфики» Виктор Линделёф планирует сменить клубную прописку в грядущее трансферное окно. Об этом сообщает издание Daily Mirror.



По информации источника, игрок сборной Швеции намерен стать игроком «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что сумма трансфера составит 30 млн фунтов, поскольку именно эта сумма прописана в его контракте. Также сообщается, что данный пункт соглашения может быть активирован лишь летом 2017 года.



Ранее сообщалось, что в услугах Линделёфа заинтересован наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью.



В нынешнем сезоне 22-летний швед провел на клубном уровне 21 матч, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 12 млн евро, а его контракт с «Бенфикой» рассчитан до 2020 года.