Владимир Абрамов: Гончаренко будет зарабатывать в ЦСКА в пять раз меньше Слуцкого

Футбольный агент Владимир Абрамов рассказал, какая зарплата будет у тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

- Пришел Виктор Гончаренко, дали ему контракт 350 тысяч евро, это в пять раз меньше, чем зарабатывал Леонид Слуцкий, - цитирует Абрамова «Спорт день за днем».

Напомним, 12 декабря ЦСКА объявил о том, что Гончаренко стал главным тренером команды. В нынешнем сезоне 39-летний белорусский специалист работал с «Уфой», которая после 17 туров занимает восьмое место в премьер-лиге.

Напомним, в сезоне 2015/2016 Гончаренко был ассистентом главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.

Ранее Гончаренко также тренировал БАТЭ (2007-2013), «Кубань» (2013-2014) и «Урал» (2015).