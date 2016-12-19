Ковалев поздравил Усика с успешной защитой чемпионского титула

читайте также

Александр Усик: Чуть-чуть прилетело, но это ничего страшного Чемпион WBO в первом тяжелом весе Александр Усик (11-0, 10 КО) прокомментировал победу над Тхабисо Мчуну.

Виталий Кличко: Поздравляю Усика с достойной победой Экс-чемпион мира в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко поздравил с победой Александра Усика. Напомним, что украинец провел первую успешную защиту чемпионского пояса WBO в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), нокаутировав южноафриканца Тхабисо Мчуну.

Усик нокаутировал Мчуну и защитил титул WBO в первом тяжелом весе Украинский боксер Александр Усик провел первую успешную защиту чемпионского пояса WBO в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Александр Красюк: В американской прессе Усика называют улучшенной версией Холифилда Генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк сказал, что украинского бойца первого тяжелого веса Александра Усика американские СМИ сравнивают с Эвандером Холифилдом.

Сергей Ковалев: Как можно потерять 400 миллионов? Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев подвел для себя итоги года и поделился ожиданиями от поединка Александра Поветкина.

Сергей Ковалев рассказал о деятельности своего благотворительного фонда Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал о своем благотворительном фонде.

Сергей Ковалев: США – страна возможностей Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев сравнил Россию и США.

Николай Хромов отказался стать тренером Сергея Ковалева Известный российский специалист Николай Хромов рассказал, почему отказался стать тренером бывшего чемпион мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева

Сергей Ковалев: Сталкивался ли с нечестным судейством? Да, 19 ноября в Лас-Вегасе Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев заявил, что боксерская общественность не согласилась с решением судей, которые засчитали ему поражение в поединке с Андре Уордом.

Сергей Ковалев: Хотел бы, чтобы моим наставником стал Николай Хромов Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев заявил, что планирует переговорить с тренером Николаем Хромовым на предмет сотрудничества.

Сергей Ковалев: Лучше ходить без пояса, чем слышать разговоры, что ты – трус Бывший чемпион мира по версия WBA, IBF и WBO Сергей Ковалев объяснил, почему он заработал на поединке с американцем Андре Уордом меньше соперника.

Александр Усик: В 2018 году могу перейти в тяжелый вес Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик раскрыл свои планы по покорению дивизиона первого тяжелого веса.

Сергей Ковалев: Гассиев, Лебедев – все по силам, только большие (видео) Российский боксер Сергей Ковалев на презентации своей автобиографии «На грани» рассказал, что может сменить весовую категорию.

Сергей Ковалев: Я переоценил Уорда и перестарался при подготовке к бою Российский боксер Сергей Ковалев назвал причины поражения от Андре Уорда.

Сергей Ковалев: В единоборствах успеха добиваются те, у кого было тяжелое детство Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что для того, чтобы достичь больших успехов в индивидуальных видах спорта, нужно пройти через большие трудности в раннем возрасте.

Сергей Ковалев: Я упертый, но не баран Российский боксер Сергей Ковалев рассказал, что не позволило ему завершить карьеру при неудачах.

Андре Уорд: Если реванш против Ковалева не имеет для меня значения, то возвращаться на ринг нет смысла Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF/WBA/WBO Андре Уорд не исключает, что он может завершить карьеру. Он отметил, что повторный поединок против россиянина Сергея Ковалева не мотивирует его на возвращение на ринг.

Усик бросил вызов Гассиеву и Белью Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик заявил о своем намерении в ближайшем будущем объединить пояса.

Оскар Де Ла Хойя: 51-летний Хопкинс боксировал с Ковалевым лучше, чем Уорд Глава компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя выразил мнение, что 51-летний американский боксер Бернард Хопкин может продолжить свою карьеру в профессиональном боксе.