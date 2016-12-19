Ковалев поздравил Усика с успешной защитой чемпионского титула
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев поздравил украинского боксера Александра Усика с успешной защитой чемпионского пояса WBO в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
Напомним, Усик 18 декабря нокаутировал южноафриканцем Тхабисо Мчуну. Бой проходил в городе Инглвуд, штат Калифорния.
«Поздравляю Сашу Усика с успешным дебютом на американском ринге. Красава!», – написал россиянин на своей странице в Instagram, выложив следующее фото:
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