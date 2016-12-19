«Спартак» начал переговоры с «Амкаром» по трансферу Джикии

Московский «Спартак» начал переговоры с «Амкаром» по условиям трансфера защитника Георгия Джикия.

Исполнительный директор уральского клуба Денис Маслов уже дважды встречался с представителем игрока Вадимом Шпиневым в Москве, проводя консультации.

Пермский клуб, испытывающий затруднения с формированием своего бюджета на 2017 год, готов к продаже игрока. В Перми надеются завершить сделку в январе. Сумма сделки может составить 2,4 - 3,2 млн долларов. Решение клубы должны принять до 12 января.

В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел во всех турнирах за «Амкар» 14 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 1 млн евро, а его контракт с пермским клубом рассчитан до 2018 года.