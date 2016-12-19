РФС запретил 14 клубам регистрировать новых игроков

Как сообщает официальный сайт РФС, состоялось заседание Комиссии по лицензированию футбольных клубов в России, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с выполнением клубами РФПЛ и ФНЛ второго этапа процедуры финансового контроля.



Отмечается, что в рамках указанной процедуры оценке подлежали данные клубов по наличию или отсутствию просроченной задолженности по трансферам игроков, а также перед сотрудниками, внебюджетными фондами и налоговыми органами по состоянию на 30 сентября 2016 года.



Таким образом, были приняты следующие решения:



– за наличие просроченной задолженности (например, по трансферам, перед сотрудниками, налоговыми органами и т.д.) по состоянию на 30.09.2016 г. – ввести с 16.12.2016 г. запрет на регистрацию новых игроков следующим футбольным клубам:

1. «Крылья Советов»

2. «Томь»

3. «Амкар»

4. «Рубин»

5. «Тосно»

6. «Динамо-Москва»

7. «Сокол»

8. «Луч-Энергия»

9. «СКА-Хабаровск»

10. «Сибирь»

11. «Кубань»

12. «Мордовия»

13. «Шинник»

14. «Балтика»