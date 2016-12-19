РФС запретил 14 клубам регистрировать новых игроков
Как сообщает официальный сайт РФС, состоялось заседание Комиссии по лицензированию футбольных клубов в России, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с выполнением клубами РФПЛ и ФНЛ второго этапа процедуры финансового контроля.
Отмечается, что в рамках указанной процедуры оценке подлежали данные клубов по наличию или отсутствию просроченной задолженности по трансферам игроков, а также перед сотрудниками, внебюджетными фондами и налоговыми органами по состоянию на 30 сентября 2016 года.
Таким образом, были приняты следующие решения:
– за наличие просроченной задолженности (например, по трансферам, перед сотрудниками, налоговыми органами и т.д.) по состоянию на 30.09.2016 г. – ввести с 16.12.2016 г. запрет на регистрацию новых игроков следующим футбольным клубам:
1. «Крылья Советов»
2. «Томь»
3. «Амкар»
4. «Рубин»
5. «Тосно»
6. «Динамо-Москва»
7. «Сокол»
8. «Луч-Энергия»
9. «СКА-Хабаровск»
10. «Сибирь»
11. «Кубань»
12. «Мордовия»
13. «Шинник»
14. «Балтика»