Мария Пасека: Если залечу спину, то выступлю на ОИ-2020

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Мария Пасека рассказала, при каких обстоятельствах завершит спортивную карьеру.

- Мне врачи сказали, что надо оперировать спину, но я решила - пока этого делать не буду, я попробую восстановиться, - сказала Пасека «Р-Спорт». - И если у меня получится, то попробую дойти до Олимпиады в Токио. А если не удастся, то буду оперировать спину и после этого ухожу из спорта. Если мне сделают операцию и я продолжу тренироваться, то у меня позвоночник может дальше посыпаться. Потому что та часть, которая будет закреплена шурупами, будет менее подвижной и может разрушить позвонок, который находится выше. Я на самом деле не хочу делать операцию, я хочу восстановиться. И если у меня получится, то хочу продолжать тренироваться. Терпеть эти боли и все пройти заново. Четыре года? Ничего страшного (с улыбкой). И если у меня хватит сил, то я буду выступать до Токио. И если моя мечта в спорте сбудется – будет золотая медаль, то камень уйдет с души. А если не получится, то я просто уйду расстроенной.

Напомним, что Пасека на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевало серебро в командном первенстве и в опорном прыжке.