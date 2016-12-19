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Рамос выразил надежду, что Хамес не покинет «Реал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал информацию, согласно которой его одноклубник Хамес Родригес принял решение покинуть «сливочных» в январе 2017 года.

«Думаю, это не та тема, которую стоит обсуждать. Очень уважаю Хамеса и надеюсь, что он останется в нашей команде», – приводит слова защитника AS.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Колумбии недоволен своим положением в клубе и намерен перейти в другую команду. 

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел 15 матчей, забил 2 гола и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 70 млн евро, а его контракт с «Реалом» рассчитан до 2020 года.

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