Мануэль Нойер: То, как мы играли с «Дармштадтом», это не уровень «Баварии»
Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер подвел итоги матча с «Дармштадтом» в рамках 15-го тура чемпионата Германии (1:0).
Напомним, действующий чемпион страны обыграл своего соперника на выезде благодаря голу Дугласа Косты на 71-й минуте.
«Мы испытали облегчение после финального свистка, очень важно, что мы заработали три очка. То, как мы играли в первом тайме, это не уровень «Баварии». Нам не хватало скорости и точности в передачах», – приводит слова Нойера официальный сайт «Баварии».
21 декабря подопечные Карло Анчелотти проведут домашний поединок против «Лейпцига».
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