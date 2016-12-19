Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Рига
Футбол  Атлетик- : -Сельта
Хоккей  Авангард- : -Йокерит
Футбол  Эвертон- : -Ливерпуль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: Хочется, чтобы череда неудач у Липницкой закончилась

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко пожелал скорейшего выздоровления фигуристке Юлии Липницкой.

- Хочется, чтобы у Юлии эта череда неудач закончилась, и она вышла на какой-то уровень. Она очень хочет, но пока, видите, не получается вернуться в строй по-настоящему. Естественно, этот чемпионат России очень важен с точки зрения завершения отбора в сборную, но конкуренция в женском одиночном катании очень жесткая. Хочется Юле пожелать выздоровления и продолжения работы. Надеюсь, что мы ее еще увидим, - сказал Мутко. 

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая не выступит на чемпионате России в Челябинске из-за травмы.

В ближайшее время спортсменка вернется в Москву, где до Нового года будет проходить лечение. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ФИФА: Мы не ведем расследования в отношении МуткоПресс-служба ФИФА прокомментировала информацию о возможном проведении расследования в отношении вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко. Они сообщили, что на данный момент такое расследование не ведется.Алексей Урманов: Пока рано говорить, выступит ли Липницкая в нынешнем сезонеТренер российской фигруистки Юлии Липницкой Алексей Урманов рассказал о состоянии здоровья своей подопечной. Он отметил, что не знает, выступит ли она в текущем сезоне.Анна Погорилая: Настроена показать на чемпионате России свой максимумФигуристка Анна Погорилая рассказала о своих ожиданиях от предстоящего в Челябинске чемпионата России.Виталий Мутко: Никаких уведомлений из ФИФА я не получалПрезидент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, что не получал никаких уведомлений от ФИФА.Татьяна Тарасова: Печально, что Липницкой снова придется лечиться. Жаль усилий, но так бываетЗаслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о травме российской фигуристки Юлии Липницкой.Липницкая пропустит чемпионат РоссииОлимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая не выступит на чемпионате России в Челябинске из-за травмы, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).Виталий Мутко: Если бы сборная играла в субботу, рейтинги были бы вышеВиталий Мутко: Если бы сборная играла в субботу, рейтинги были бы вышеВиталий Мутко оценил игру сборной на Кубке Первого канала и прокомментировал отказ Первого канала транслировать матчи турнира.Виталий Мутко: Конечно, Поветкина жалко. Какая-то несуразность вокруг нас происходитВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко после боя Александр Поветкин – Йоан Дюпуа, в котором россиянин победил нокаутом. Также он высказал свое мнение об отмене боя Поветкин – Стиверн.Виталий Мутко: Четверг-пятница - это не время хоккея с точки зрения Первого каналаВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с трансляцией матчей Кубка Первого канала. Напомним, что Первый канал отказался от трансляции матчей турнира.Елена Буянова: Сотскова полна решимости для того, чтобы бороться на чемпионате РоссииТренер 16-летней российской фигуристки Марии Сотсковой Елена Буянова рассказала о настрое своей подопечной перед чемпионатом России. Она сказала, что Сотскова полна решимости выступить удачно.Виталий Мутко: Пока не вижу предпосылок к отмене чемпионата мира 2018 по футболуВице-премьер правительства России Виталий Мутко поделился мнением о возможности переноса чемпионата мира по футболу в 2018 году из России.Дмитрий Медведев: В отношении Мутко не представлено никаких доказательств, иначе он бы не работал в правительствеПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что в отношении бывшего министр спорта, вице-премьера Виталия Мутко не представлено никаких доказательств вины в допинговом скандале.Виталий Мутко: Не думаю, что нужно драматизировать ситуацию с чемпионатом мира в СочиВице-премьер правительства России Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с отменой чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи.Виталий Мутко: Доклад Макларена никакого отношения к чемпионату мира по футболу не имеетПрезидент РФС Виталий Мутко рассказал журналистам, что доклад Макларена не отразится на проведении чемпионата мира по футболу в России.Виталий Мутко: Пока нет предпосылок к срыву ЧМ-2017 по бобслею и скелетону в СочиВице-премьер правительства России прокомментировал ситуацию с чемпионатом мира по бобслею и скелетону в Сочи. Он отметил, что не видит опасности отмены турнира.Мутко обсудил финансовые проблемы «Томи» и «Мордовии» с главами регионовПрезидент РФС Виталий Мутко провел переговоры с главой Республики Мордовия Владимиром Волковым и губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным.«Кокорин и Мамаев могут мне сказать «Пошел ты!». Но я им отвечу…». Обзор Ловчева«Кокорин и Мамаев могут мне сказать «Пошел ты!». Но я им отвечу…». Обзор ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о главных событиях.Мутко сменил Шувалова на посту председателя координационного совета ЧМ-2018Вице-премьер РФ Виталий Мутко сменил первого заместителя председателя правительства Игоря Шувалова на посту председателя координационного совета чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщается в распоряжении правительства РФ.«Если клуб хочет закрыться, зачем стадион строили к ЧМ?» В «Мордовии» все плохо«Если клуб хочет закрыться, зачем стадион строили к ЧМ?» В «Мордовии» все плохоЭкс-защитник «Мордовии» Владимир Рыков рассказал, что действующие и бывшие футболисты саранской команды обратились к главе РФС.Игроки «Мордовии» написали письмо Мутко по поводу многомесячных долгов в клубеЭкс-защитник саранской «Мордовии», а ныне игрок «Динамо» Владимир Рыков рассказал, что действующие и бывшие футболисты саранской команды обратились к главе РФС Виталию Мутко по поводу многомесячных долгов по зарплате.

Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
Юлия Липницкая
Юлия Липницкаявсе новости
Чемпионат России
Чемпионат Россиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости