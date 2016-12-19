Виталий Мутко: Хочется, чтобы череда неудач у Липницкой закончилась

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко пожелал скорейшего выздоровления фигуристке Юлии Липницкой.

- Хочется, чтобы у Юлии эта череда неудач закончилась, и она вышла на какой-то уровень. Она очень хочет, но пока, видите, не получается вернуться в строй по-настоящему. Естественно, этот чемпионат России очень важен с точки зрения завершения отбора в сборную, но конкуренция в женском одиночном катании очень жесткая. Хочется Юле пожелать выздоровления и продолжения работы. Надеюсь, что мы ее еще увидим, - сказал Мутко.

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая не выступит на чемпионате России в Челябинске из-за травмы.

В ближайшее время спортсменка вернется в Москву, где до Нового года будет проходить лечение.