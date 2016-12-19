Дон Кинг: Печально, но Поветкин стал настоящим позором

Американский промоутер Дон Кинг, представляющий интересы канадского боксера Бермейна Стиверна, рассказал о своем отношении к россиянину Александру Поветкину.



«Печально, но этот парень, Поветкин стал настоящим позором. Он сдал положительный тест перед двумя титульными боями WBC подряд. Я полностью поддерживаю то, чтобы победитель и проигравший определялись на ринге, но пришло время правосудию вступить в дело. Не знаю, что происходит с большим числом российских спортсменов, у которых находят допинг, но это пора прекратить», – цитирует Кинга Boxingscene.



Ранее промоутер Стиверна заявил, что подаст в суд на команду Поветкина.



Напомним, из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой за пояс временного чемпиона мира.



В результате Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. В поединке с Дюопа Поветкин победил нокаутом.