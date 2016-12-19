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Антон Шипулин: Фуркад в этом году очень силен, он не дает нам даже подумать о первом месте

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, что в этом сезоне француз Мартен Фуркад выступает очень уверенно, и оценил свое выступление на старте. 

- Мартен в этом году очень силен, он не дает нам даже подумать о первом месте. Надеюсь, после Нового года он нам сделает небольшой подарок и даст шанс побороться за победу. Я рад, что стою с ним уже в который раз рядом на пьедестале. Для меня это неплохой результат. Тем более что в начале недели я перенес простуду. Надеюсь, что все самое трудное позади. Надеюсь дотерпеть и выздороветь до конца. Может, надо дома немного восстановиться, потренироваться, чтобы быть в полной готовности в следующем году,- цитирует Шипулина «Российская газета».

В этом сезоне Фуркад одержал победу в семи гонках из восьми. В текущем сезоне Шипулин пять гонок подряд занимал призовые места (один раз в эстафете). 

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