Сергей Анохин: Все скептики видят, что ЧМ-2018 у России уже не отнять

Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин заявил, что никто не сможет отнять у России право на проведение ЧМ-2018.



«Мы видели, что вице-премьер по спорту Виталий Мутко был утвержден в качестве одной из пяти кандидатур от УЕФА в Совет ФИФА. Это говорит о том, что авторитет российского футбола, как и его личный, высок на международном уровне. Не сомневаюсь, что когда он войдет в УЕФА, то будет сильно влиять на эту организацию, отстаивать наши интересы. Я думаю, мы заметим уже в январе на Совете ФИФА, что чемпионат мира в России получит поддержку. Сейчас все, в том числе и те, кто скептически относился к идее провести у нас чемпионат мира, видят, что его уже нельзя у нас отнять.



Чемпионат мира по футболу – это гораздо более глобальное событие. Его, как и Кубок Конфедерации, назначает ФИФА, и никакой угрозы отмены я не вижу. Уже прошла жеребьевка, определены стадионы и участники», – цитирует Анохина «Собеседник».

Напомним, мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.