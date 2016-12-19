ЦСКА планирует вернуть Панченко из аренды зимой

Агент нападающего «Динамо» Кирилла Панченко Виктор Панченко сообщил, что ЦСКА планирует вернуть футболиста из аренды уже зимой.

В настоящий момент форвард выступает за московское «Динамо».

- ЦСКА выходил с предложением вернуть Панченко в клуб уже зимой. Но сейчас многое зависит от «Динамо». Если клуб делает предложение Кириллу и он соглашается, то ЦСКА ничего не сможет сделать. Сейчас сезон отпусков, поэтому какая-то ясность может наступить, уже когда откроется трансферное окно, - сказал ТАСС отец игрока, выступающий в роли агента сына. - Вообще, арендное соглашение с «Динамо» не предусматривает досрочного возвращения игрока в ЦСКА. Но если клубы найдут общий язык по этому вопросу, то все возможно. Не исключаю такой возможности.

Напомним, что 27-летний Панченко подписал с «Динамо» арендное соглашение до конца сезона-2016/17. В текущем сезоне первенства ФНЛ Кирилл Панченко забил 15 мячей в 21 проведенном матче. 10 ноября футболист дебютировал в сборной России.