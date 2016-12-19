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Луис Суарес: Месси сам решит, где ему быть счастливым

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Барселоны» Луис Суарес высказался о ситуации своего одноклубника Лионеля Месси, который не спешит продлевать контракт с каталонским клубом.

«Лео – великий футболист. Он знает, что ему нужно сделать выбор. В любом случае, Месси сам решит, где ему быть счастливым», – цитирует Суареса Mundo Deportivo.

Напомним, Месси выступает за основной состав сине-гранатовых с 2004 года. За это время футболист выигрывал вместе с командой чемпионат (8 раз), Кубок (4) и Суперкубок Испании (6), Лигу чемпионов (4), Суперкубок УЕФА (3), а также клубный чемпионат мира (3). 

Ранее сообщалось, что минувшим летом аргентинец принял решение сменить клубную прописку.

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий провел на клубном уровне 20 матчей, забил 23 гола и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 120 млн евро.


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