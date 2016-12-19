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Александр Касперович: Мужская и женская сборные России находятся на правильном пути

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал выступление команды на первых трех этапах Кубка мира.

Я думаю, что у нас все три прошедших этапа Кубка мира были по-своему успешны. На каждый этап стояли свои задачи – на подготовительный и соревновательный период. Считаю, что и мужская, и женская группа находятся на правильном пути. В мужской команде произошло омоложение, молодые ребята проявляют себя. Не очень удачные старты получились у Евгения Гараничева, но мы знаем, что это связано с болезнью, которую он перенес до старта сезона. Он показал великолепный результат в Нове Место, когда в преследовании сработал на ноль на рубеже, показал великолепную скорость.

В Нове Место был действительно успешный этап. Я бы не хотел, чтобы мы повторили прошлогодних ошибок. В этом году мы немножко изменили методическое направление, поэтому от этапа к этапу скорость у спортсменов растет. Прекрасно, что здесь Татьяна Акимова проявила себя с наилучшей стороны, в том же масс-старте после двух медальных гонок она не уступала ходом соперницам. Мы очень долго ждали, чтобы Таня показала то, на что готова функционально. Такой ход Акимовой не стал для нас сюрпризом. Надеемся, что она будет прогрессировать и дальше.

Есть еще моменты, над которыми можно поработать. Мы их прекрасно видим и будем дальше после этого этапа продолжать работать и готовиться к основному старту – чемпионату мира. Поставленные перед командой задачи мы постараемся выполнить. В первую очередь – успешное выступление на чемпионате мира, где стоит задача завоевать медали. Вторая задача – вернуть квоту женской команды. Третья задача – смоделировать подготовку и успешно выступить на предолимпийской неделе в Корее, - цитирует Касперовича официальный сайт СБП.

Напомним, что на трех этапах Кубка мира сборная России завоевала два золота, четыре серебра и четыре бронзы. У женщин из россиянок на пьедестал поднималась Татьяна Акимова, у мужчин - Максим Цветков, Антон Шипулин и Антон Бабиков. 

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