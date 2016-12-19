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Михаил Моссаковский: «Челси» реально жжет, 11 игр с новой схемой – 11 побед

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Моссаковский – о выступлении «Челси» в нынешнем сезоне под руководством Антонио Конте.

«Челси» реально жжет. 11 игр с новой схемой – 11 побед. Осталось три матча до повторения рекорда «Арсенала» по числу побед подряд в АПЛ. От повторения рекорда «Арсенала» челсийцев отделяют «Борнмут», «Сток Сити» и, что символично, «Тоттенхэм». Что важнее: взять очки или насолить соседям?», – написал Моссаковский на своей странице в Twitter.

Отметим, что Конте возглавил английский клуб минувшим летом. На данный момент «синие» занимают первое место в таблице Премьер-лиги, набрав после 17-ти туров 43 очка.

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