Джанни Инфантино: Бойкот или лишение России ЧМ-2018 не решит проблем с допингом

Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что бойкот или лишение чемпионатов мира России или Катара не решит проблем с допингом.

- В России и Катаре живут люди, которые любят футбол. Бойкоты и лишения соревнований никогда не были решением. ФИФА имеет собственную антидопинговую систему. Проверки в 2018 году будут осуществляться не Россией, а ФИФА. Если что-то пойдет не так, то это будет наша ответственность и наша вина. Но мы уверены, что наши антидопинговые меры сработают, - цитирует Инфантино Spiegel.

Напомним, 13 декабря официальный сайт Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) сообщил об отмене чемпионата мира в Сочи. Решение IBSF было принято после того, как несколько национальных федерации объявили о своем намерении бойкотировать турнир после публикации второй части доклада Макларена.

Ранее член британского парламента Дэмиан Коллинз обратился к ФИФА с предложением лишить Россию права проведение чемпионата мира по футболу из-за допинговых скандалов.

Добавим, что чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 по 15 июня. Матчи турнира примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний, Новгород, Самара Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.