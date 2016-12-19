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Луис Энрике: В «Барселоне» есть 4 футболиста, у которых уже начались каникулы

Источник:  ASКомментарии

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал, кто в его команде уже отправился в отпуск и не сыграет в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Эркулесом». 

«В нашей команде есть 4 футболиста, у которых уже начались каникулы: это Месси, Неймар, Суарес и Пике. Остальные игроки отправятся отдыхать после кубкового матча. Я делаю такие вещи уже не в первый раз», – цитирует специалиста AS.

Напомним, встречу с «Эркулесом» каталонский клуб проведет 22 декабря на домашней арене. Первый матч между командами завершился со счетом 1:1.

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