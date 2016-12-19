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ЧМ-2017 по бобслею и скелетону вместо Сочи пройдет в немецком Кенигзее

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Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года, который должен был пройти в Сочи, состоится в немецком Кенигзее, сообщает официальный сайт Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Напомним, 13 декабря официальный сайт Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) сообщил об отмене чемпионата мира в Сочи. Решение IBSF было принято после того, как несколько национальных федераций (США, Латвия, Южная Корея) объявили о своем намерении бойкотировать турнир после публикации второй части доклада Макларена.

Девятого декабря была представлена вторая часть доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, в которой утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на ОИ-2014. 

Чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет с 13 по 26 февраля 2017 года. 

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Чемпионат мира по бобслею и скелетону
Чемпионат мира по бобслею и скелетону