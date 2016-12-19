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Константин Генич – о ситуации Поветкина: Как можно провалить допинг-тест в день боя? Вот как?

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о ситуации российского боксера Александра Поветкина, который в преддверии поединка с Бермейном Стиверном, был уличен в употреблении допинга.

«Как можно знать, что у тебя в конкретный день бой, ты к нему целенаправленно готовишься долгое время, и провалить допинг-тест?! Вот как?», – написал Генич на своей странице в Twitter.

Ранее промоутер Стиверна заявил, что подаст в суд на команду Поветкина.

Напомним, из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой за пояс временного чемпиона мира. 

В результате Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. В поединке с Дюопа Поветкин победил нокаутом.

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