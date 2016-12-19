21 декабря в «Советском спорте» пройдет пресс-конференция Хусаинова, Лебзяка и Тищенко

В среду, 21 декабря 2016 года в 14 часов в редакции газеты «Советский Спорт» состоится пресс-конференция кандидата в президенты Федерации бокса России Эдуарда Хусаинова, ранее возглавлявшего эту общественную организацию в период с 2000 по 2007 годы.

Напомним, что 17 ноября 2017 года в здании Олимпийского Комитета России уже были проведены выборы в Федерацию бокса России, на которые приехали представители региональных Федераций из большинства российских регионов, поддерживающих кандидатуру Э.Р. Хусаинова. Был достигнут необходимый кворум. В соответствии с Уставом Федерации бокса России, выборы состоялись. Президентом избран Эдуард Хусаинов.

Тем не менее, действующее руководство Федерации бокса России назначило новую дату выборов 1 февраля 2017 года и оповестило об этом большинство субъектов Российской Федерации. В этой связи, чтобы не создавать двойственную ситуацию и не обострять взаимоотношения внутри общественной организации, предвыборный штаб Э.Р. Хусаинова принял решение об участии в выборах 1 февраля.

В пресс-конференции примут участие:

• кандидат в президенты Федерации бокса России, мастер спорта международного класса Эдуард Хусаинов,

• заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Александр Лебзяк,

• двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы и России Алексей Тищенко.

Вопросы, которые участники планируют обсудить с журналистами, являются актуальными и резонансными:

• Почему было принято решение принять участие в выборах 1 февраля?

• Какие шансы на победу у тех, кто примет участие в выборах, оценки и ожидания?

• Обсуждение последних новостей в мире любительского и профессионального бокса.

После мероприятия представители прессы, заинтересованные в личной беседе с участниками пресс-мероприятия, могут взять интервью у спортсменов и участников беседы.

Контакты для прессы:

Юлия Жемалева 8-916-285-49-32 (для аккредитации журналистов)

Анна Серова 8-916-258-77-18 (для аккредитации журналистов)