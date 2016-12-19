Максим Ковтун: Планирую защитить титул чемпиона России

Российский фигурист Максим Ковтун поделился ожиданиями в преддверии чемпионата России.

- Подготовились мы хорошо к старту. Так как мне не удалось отобраться в Финал Гран-при, было больше времени на подготовку к чемпионату России, - сказал Ковтун «Р-Спорт». - Чуть меньше месяца я поработал с психологом, сделали в этом плане первые шаги. Успел даже переболеть впервые в этом сезоне. Недели полторы назад отравился и немножко слег. Вначале меня это подкосило, но потом подумал: нельзя останавливаться, так хорошо работали! Много накатывали программы. В общем, в прекрасном настроении подошли к старту.

Я планирую защитить титул чемпиона России, выступить достойно и отобраться на основные старты сезона (чемпионаты Европы и мира). К тому же, вновь выступать буду на родной земле. Пускай не в родном городе, но на Урале же, - добавил спортсмен.

Чемпионат России пройдет с 22 по 24 декабря в Челябинске. Ковтун является трехкратным чемпионом России.