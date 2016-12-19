«Бешикташ» проявляет интерес к Майкону

Нападающий «Локомотива» Майкон заинтересовал турецкий «Бешикташ», сообщает Fotomac.

Контракт 26-летнего бразильца истекает летом 2017 года, поэтому через полгода Майкон сможет покинуть «Локомотив» бесплатно. «Бешикташ» не готов платить много денег за футболиста и попытается приобрести его по сниженной цене.

В текущем сезоне Майкон провел за железнодорожников 13 матчей и забил пять мячей. Форвард выступает за «Локомотив» с 2010 года.