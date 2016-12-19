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«Бешикташ» проявляет интерес к Майкону

Источник:  FotomacКомментарии

Нападающий «Локомотива» Майкон заинтересовал турецкий «Бешикташ», сообщает Fotomac.

Контракт 26-летнего бразильца истекает летом 2017 года, поэтому через полгода Майкон сможет покинуть «Локомотив» бесплатно. «Бешикташ» не готов платить много денег за футболиста и попытается приобрести его по сниженной цене. 

В текущем сезоне Майкон провел за железнодорожников 13 матчей и забил пять мячей. Форвард выступает за «Локомотив» с 2010 года. 

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