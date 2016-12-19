Андрей Зубков: Прежний «Локомотив-Кубань» возвращается, мы набираем обороты

Капитан «Локомотива-Кубани» Андрей Зубков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» в выездном матче Единой лиги ВТБ (68:62).

– Почему позволили «Зениту» отыграть 14 очков и даже выйти вперед?

– Сказалась усталость. У нас маленькая ротация - всего 10 человек. Мы подсели, а игра пошла в медленном ритме. В целом, мы довели работу до конца.

– В какой-то момент было тревожно за результат?

– Не могу сказать, что было тревожно. Мы не позволяли себе расслабляться, поэтому наверно и победили. Сказалась усталость и долгие перелеты из Караганды и Валенсии.

– После двух поражений на старте Единой Лиги ВТБ многие поставили крест на «Локомотиве».

– Мы набираем обороты, прежний «Локомотив» возвращается.

– Вам в Еврокубке попалось три испанских команды. Может, стоит снять какой-нибудь отеле себе в Испании?

– Ну мы все-таки в разных городах будем играть, да и матчи Лиги ВТБ будут пересекаться. Будет непросто, ведь мы летаем не прямыми рейсами, а через Москву. Но мы справимся.

– «Гран Канария» - самый неприятный соперник?

– Тяжелая команда, потому что лететь до них очень далеко. Все испанские команды хорошо играют, но у нас есть время подготовиться к этим встречам, – сказал Зубков в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» проиграл дома «Локомотиву-Кубани» со счетом 62:68. У хозяев самым результативным игроком стал Стефан Маркович, набравший 15 очков, а в составе гостей 14 очками отметился Владимир Ивлев.

Петербургская команда потерпела третье поражение в девяти играх Единой лиги и осталась на пятой позиции в турнирной таблице. Краснодарцы одержали восьмую победу в десяти матчах и вышли на третье место. Для «Локомотива-Кубани» прошедшая игра стала последней в 2016 году. Ближайший матч подопечные Саши Обрадовича проведут 4 января в Испании против «Гран Канарии» в рамках Кубка Европы. «Зенит» 21 декабря примет в Петербурге «Астану».