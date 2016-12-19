«Урал» подписал контракт с полузащитником Димитровым
«Урал» подписал контракт с болгарским полузащитником Николаем Димитровым, сообщает твиттер клуба.
Подробности трансфера не сообщаются. До этого 29-летний футболист выступал за софийский клуб «Славия».
В текущем сезоне полузащитник провел за клуб 11 матчей и забил один гол.
Первый новичок в этом межсезонье. Полузащитник из Болгарии Николай Димитров. Подробности последуют на нашем сайте в ближайшее время. pic.twitter.com/59ERNDRF9g— ФК Урал (@FCURAL) 19 декабря 2016 г.
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