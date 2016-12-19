Владимир Пильгуй: У российских футболистов больше перспектив для развития в РФПЛ, чем в Европе

Экс-вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Владимир Пильгуй выразил мнение, что российским игрокам не следует переходить в европейские клубы.



«Если российским футболистам и уезжать в Европу, то делать это надо в самом молодом возрасте, чуть ли не в юношеском, а не сформировавшимися игроками. В переезде в Европу я усматриваю негативных моментов больше, чем положительных, и, честно говоря, не вижу у наших игроков причин туда перебираться. Там будет тяжеловато морально – все-таки нас там не очень как бы любят, неизвестно, в команду с каким микроклиматом ты попадешь. Если говорить о зарплатах – в России они больше, если говорить о прогрессе – в России больше перспектив для развития.



В нашей стране тебе практически гарантировано место в основном составе клуба, а если хорошо играешь – то и в сборной. Но не факт, что в европейской команде ты будешь попадать в основной состав и иметь достаточного игрового времени, для того чтобы зарекомендовать себя. От добра добра не ищут, на мой взгляд.



У нас много примеров футболистов, которые уехали за границу и не заиграли там. Вот Аленичев и Канчельскис более-менее заиграли, но это было уже давно. А сейчас уезжать, мне кажется, нет смысла», – цитирует Пильгуя «Евро-Футбол.ру».



