Болельщики признали Акинфеева лучшим футболистом ЦСКА в ноябре и декабре

Болельщики ЦСКА признали голкипера Игоря Акинфеева лучшим игроком команды по итогам ноября и декабря, сообщается на официальном сайте армейцев.

Он принял участие в восьми матчах армейцев в ноябре-декабре и признан лучшим в играх с «Монако» и «Тоттенхэмом».

По итогам голосования Акинфеев набрал 32 % голосов. Вторым стал защитник Алексей Березуцкий, на третьей строчке - нападающий Федор Чалов.