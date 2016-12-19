Болельщики признали Акинфеева лучшим футболистом ЦСКА в ноябре и декабре
Болельщики ЦСКА признали голкипера Игоря Акинфеева лучшим игроком команды по итогам ноября и декабря, сообщается на официальном сайте армейцев.
Он принял участие в восьми матчах армейцев в ноябре-декабре и признан лучшим в играх с «Монако» и «Тоттенхэмом».
По итогам голосования Акинфеев набрал 32 % голосов. Вторым стал защитник Алексей Березуцкий, на третьей строчке - нападающий Федор Чалов.
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