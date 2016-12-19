Украинский журналист: Луческу хотел остаться в «Шахтере», но Ахметов решил не продлевать контракт

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу был намерен продолжать сотрудничество с «Шахтером». От подписания нового контракта в прошлом сезоне отказался владелец донецкого клуба Ринат Ахметов.

«Луческу хотел остаться в «Шахтере», но Ахметов решил не продлевать с ним контракт», – сказал ведущий программы «Великий футбол» на украинском телеканале «Футбол 1» Александр Денисов. Его слова приводит Tribuna.com.

Напомним, Луческу тренирует «Зенит» с нынешнего сезона. Команда идет второй в чемпионате России, имея в активе 35 очков в 17 матчах.