Украинский журналист: Луческу хотел остаться в «Шахтере», но Ахметов решил не продлевать контракт
Главный тренер «Зенита»
Мирча Луческу был намерен продолжать сотрудничество с «Шахтером». От подписания
нового контракта в прошлом сезоне отказался владелец донецкого клуба Ринат
Ахметов.
«Луческу хотел остаться в
«Шахтере», но Ахметов решил не продлевать с ним контракт», – сказал ведущий
программы «Великий футбол» на украинском телеканале «Футбол 1» Александр
Денисов. Его слова приводит Tribuna.com.
Напомним, Луческу
тренирует «Зенит» с нынешнего сезона. Команда идет второй в чемпионате России,
имея в активе 35 очков в 17 матчах.
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