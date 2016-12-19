WBC: Расследование по делу Поветкина завершится в начале 2017 года

Всемирный боксерский совет (WBC) завершит расследованию по ситуации с российским боксером тяжелого веса Александром завершится в начале 2017 года. Об этом заявил президент организации Маурисио Сулейман.

«Мы начали расследование, но до нового года осталось очень мало времени, и будет много выходных. Мы завершим расследование в начале 2017 года», - цитирует Сулеймана Boxingscene.com.

Отметим, что изначально Поветкин должен был драться с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона мира по версии WBC. Но из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой. В результате Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. В поединке с Дюопа Поветкин победил нокаутом.



