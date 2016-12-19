WBC: Расследование по делу Поветкина завершится в начале 2017 года
Всемирный боксерский совет
(WBC) завершит расследованию по ситуации с российским боксером
тяжелого веса Александром завершится в начале 2017 года. Об этом заявил
президент организации Маурисио Сулейман.
«Мы начали расследование,
но до нового года осталось очень мало времени, и будет много выходных. Мы
завершим расследование в начале 2017 года», - цитирует Сулеймана Boxingscene.com.
Отметим, что изначально
Поветкин должен был драться с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного
чемпиона мира по версии WBC. Но из-за положительный допинг-пробы россиянина, о
которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать
бой. В результате Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил Дюопа,
который был запасным вариантом на этот бой. В поединке с Дюопа Поветкин победил нокаутом.