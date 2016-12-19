Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь2 : 0Динамо Рига
Футбол  Атлетик- : -Сельта
Хоккей  Авангард0 : 0Йокерит
Футбол  Эвертон- : -Ливерпуль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Денис Попов: В новом году Ионов может стать лучшим игроком ЦСКА

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Экс-нападающий московского ЦСКА Денис Попов выразил мнение, что полузащитник армейцев Алексей Ионов может стать лучшим игроком столичной команды.

«Ионов – хороший футболист, пока он себя в ЦСКА не нашел, но еще армейцам, думаю, пригодится. В новом году он может стать лучшим игроком ЦСКА, и все забудут, что было раньше, правильно? Потенциал у него есть, умения есть, опыт есть, осталось вместе с желанием воплотить это все в результат. Дальше все будет зависеть от него: сможет ли он расставить все точки над «i», – цитирует Попова «Евро-футбол.ру».

Напомним, Ионов выступает за ЦСКА на правах аренды. Игрок пополнил ряды армейцев из московского «Динамо» минувшим летом. Ранее сообщалось, что ЦСКА  планирует вернуть футболиста в январе 2017 года.

В нынешнем сезоне 27-летний Ионов провел во всех турнирах за ЦСКА 19 матчей и отдал две голевые передачи.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ФК «Динамо»: Без согласия «Динамо» Панченко до лета перейти никуда не можетВ пресс-службе московского «Динамо» прокомментировали ситуацию с желанием ЦСКА досрочно вернуть из аренды нападающего Кирилла Панченко.Андрей Червиченко: Приглашение Витиньо изначально выглядит как трансферная ошибка ЦСКАБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о решении ЦСКА вернуть из аренды нападающего Витиньо.Александр Бубнов: «Спартаку» и ЦСКА не помешали бы плеймейкеры, «Зениту» нужен вратарь и центральный защитникФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о возможных приобретениях лидеров РФПЛ. Он рассказал, какие позиции требуют усиления.Болельщики признали Акинфеева лучшим футболистом ЦСКА в ноябре и декабреБолельщики ЦСКА признали голкипера Игоря Акинфеева лучшим игроком команды по итогам ноября и декабря, сообщается на официальном сайте армейцев.ЦСКА планирует вернуть Панченко из аренды зимойАгент нападающего «Динамо» Кирилла Панченко Виктор Панченко сообщил, что ЦСКА планирует вернуть футболиста из аренды уже зимой.Траоре может зимой перейти из ЦСКА в «Малагу»Форвард ЦСКА Ласина Траоре может перейти в «Малагу». Этот переход возможен в зимнее трансферное окно.Андрей Червиченко: Проблема Траоре в том, что у него слишком разговорчивый агентБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал намерение ЦСКА расстаться с нападающим Ласина Траоре.Дмитрий Селюк: Мы подобрали для Траоре клуб, но теперь все зависит от «Монако»Агент нападающего Ласина Траоре Дмитрий Селюк сообщил, что разрыв арендного соглашения между ЦСКА и ивуарийцем зависит от «Монако».Агент Маркова: «Зенит» проявляет интерес к ЕвгениюАгент нападающего «Тосно» Евгения Маркова Андрей Талаев в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры его клиента.Евгений Марков: Интерес ЦСКА? Пока без комментариевФорвард «Тосно» Евгений Марков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» отказался комментировать интерес ЦСКА.ЦСКА поздравил Одиа с днем рожденияЦСКА в своем официальном твиттере поздравил с 33-летием бывшего защитника команды Чиди Одиа.День в истории. Чиди Одиа – 33 года!17 декабря свой 33-й день рождения отмечает бывший защитник сборной Нигерии и московского ЦСКА Чиди Одиа.Нигерийский нападающий «Эйпена» отказался от перехода в ЦСКАНападающий бельгийского клуба «Эйпен» Анри Оникуру отказался от перехода в московский ЦСКА.ФИФА расширила дисквалификацию ЕременкоДисциплинарный комитет ФИФА принял решение расширить дисквалификацию полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко, сообщает пресс-служба ФИФА.Агент Маркова: Не только ЦСКА, но и другие команды, в том числе и из Европы, проявляют интерес к ЕвгениюАндрей Талаев, агент форварда «Тосно» Евгения Маркова, рассказал об интересе к футболисту тосненского клуба.ЦСКА нашел замену Траоре в «Тосно»Нападающий «Монако» Ласина Траоре, выступающий в ЦСКА на правах аренды, в зимнее трансферное окно может покинуть стан армейцев.ЦСКА на зимних сборах проведет 9 контрольных матчейФутболисты ЦСКА все три испанских сбора проведут в испанском Кампоаморе, сообщает официальный сайт армейцев.Роман Бабаев: Ищем нападающего на всех трансферных рынках всех континентовГенеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поделился планами на зимнее трансферное окно.Роман Бабаев: ЦСКА хочет взять нападающего, который усилит команду – классного игрокаГенеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о планах столичного клуба на грядущее трансферное окно.Марио Фернандес может перейти в «Барселону»Тренерский штаб «Барселоны» во главе с Луисом Энрике продолжает настаивать на покупке крайнего защитника в грядущее трансферное окно.

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Алексей Ионов
Алексей Ионоввсе новости