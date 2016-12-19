Денис Попов: В новом году Ионов может стать лучшим игроком ЦСКА

Экс-нападающий московского ЦСКА Денис Попов выразил мнение, что полузащитник армейцев Алексей Ионов может стать лучшим игроком столичной команды.



«Ионов – хороший футболист, пока он себя в ЦСКА не нашел, но еще армейцам, думаю, пригодится. В новом году он может стать лучшим игроком ЦСКА, и все забудут, что было раньше, правильно? Потенциал у него есть, умения есть, опыт есть, осталось вместе с желанием воплотить это все в результат. Дальше все будет зависеть от него: сможет ли он расставить все точки над «i», – цитирует Попова «Евро-футбол.ру».

Напомним, Ионов выступает за ЦСКА на правах аренды. Игрок пополнил ряды армейцев из московского «Динамо» минувшим летом. Ранее сообщалось, что ЦСКА планирует вернуть футболиста в январе 2017 года.

В нынешнем сезоне 27-летний Ионов провел во всех турнирах за ЦСКА 19 матчей и отдал две голевые передачи.