Представитель Витселя: Судя по прессе, «Зенит» был бы рад продать Акселя этой зимой

Представитель полузащитника «Зенита» Акселя Витселя Ален Гобле рассказал, что питерский клуб, судя по прессе, хочет продать футболиста зимой.

- На самом деле не знаю ничего об Акселе и «Ювентусе», ведь я занимаюсь его делами за пределами поля, поскольку я не его агент. Единственный источник информации ─ газеты. Судя по прессе, «Зенит» был бы рад продать Витселя этой зимой. В любом случае, сейчас Аксель вместе с семьей и друзьями находится в отпуске, - цитирует Гобле «Спорт день за днем».

Напомним, Витсель перешел в «Зенит» в 2012 году из «Бенфики». В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча и отметился одним забитым мячом.

Контракт Витселя с «Зенитом» истекает в июле 2017 года. Летом 2016 года полузащитник был близок к переходу в «Ювентус», но Мирча Луческу не отпустил игрока из-за отсутствия замены. В сезоне-2016/17 Витсель провел 16 матчей в чемпионате России, забил один гол и сделал две голевые передачи. Также на счету хавбека шесть матчей на групповом этапе Лиги Европы.