Плющенко не попал в расширенный состав сборной России на Олимпиаду-2018
Российский фигурист
Евгений Плющенко не был включен в расширенный состав сборной России на зимнюю Олимпиаду-2018 в Пхенчхане (Южная Корея). В списке есть
690 спортсменов, Плющенко среди них не значится.
Отметим, что список попал в распоряжение ТАСС,
опубликовавшего эту информацию. Как ранее сообщалось, этот состав не является
окончательным,
в него могут быть внесены изменения.
Напомним, Евгений Плющенко пропустил соревновательный сезон-2015/16 и не
планирует участвовать в официальных стартах текущего сезона. Ранее он
говорил, что со здоровьем у него все нормально и выражал желание участвовать в
Олимпиаде-2018.
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