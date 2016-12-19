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Плющенко не попал в расширенный состав сборной России на Олимпиаду-2018

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Российский фигурист Евгений Плющенко не был включен в расширенный состав сборной России на зимнюю Олимпиаду-2018 в Пхенчхане (Южная Корея). В списке есть 690 спортсменов, Плющенко среди них не значится.

Отметим, что список попал в распоряжение ТАСС, опубликовавшего эту информацию. Как ранее сообщалось, этот состав не является окончательным, в него могут быть внесены изменения.

Напомним, Евгений Плющенко пропустил соревновательный сезон-2015/16 и не планирует участвовать в официальных стартах текущего сезона. Ранее он говорил, что со здоровьем у него все нормально и выражал желание участвовать в Олимпиаде-2018.


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