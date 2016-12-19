Защитник «Амкара» Георгий Джикия близок к переходу в «Спартак», сообщает «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась информация, что представители «Спартака» уже ведут переговоры по трансферу футболиста.

По информации источника, в контракте футболиста есть пункт о выкупе за сумму около двух миллионов евро. «Спартак» воспользуется этой опцией в течение недели.

Контракт с 23-летним защитником будет подписан на 4,5 года. Ранее футболиста хотели приобрести «Локомотив» и «Рубин», но «Спартак» предложил наилучшие условия.

В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел во всех турнирах за «Амкар» 14 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 1 млн евро, а его контракт с пермским клубом рассчитан до 2018 года.