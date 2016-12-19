Официально: Бонуччи продлил контракт с «Ювентусом» до 2021 года (фото)
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи принял решение не покидать туринский клуб.
Как сообщает официальный Twitter действующего чемпиона Серии А, игрок согласился продлить контракт с командой до 2021 года.
Источник фото: Официальный сайт «Ювентуса»
Ранее сообщалось, что на игрока сборной Италии претендуют три клуба из АПЛ: «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел во всех турнирах 17 матчей, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.
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