Официально: Бонуччи продлил контракт с «Ювентусом» до 2021 года (фото)

Пауло Дибала: Общаемся с Погба, он до сих пор скучает по «Ювентусу»

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал об отношениях с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба, который покинул туринский клуб минувшим летом.