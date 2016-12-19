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«Амур» дома уступил «Барысу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Барысом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Барыса».

В составе победителей отличились Найджел Доус и Роман Старченко. У «Амура» гол в активе Томаша Зогорны.

«Барыс» набрал 56 очков и занимает восьмое место на Востоке. У «Амура» 45 очков и 13-е место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

Матч

Амур - Барыс - 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Голы:

Зогорна (Коларж), 35:34 (1:0). Доус (Боченски, Бойд), 47:01 (1:1 - бол.). Старченко 51:40 (1:2).

Место и дата

19 декабря 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция

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