«Амур» дома уступил «Барысу»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Барысом» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Барыса».
В составе победителей отличились Найджел Доус и Роман Старченко. У «Амура»
гол в активе Томаша Зогорны.
«Барыс» набрал 56 очков и занимает восьмое место на Востоке. У «Амура» 45
очков и 13-е место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Амур - Барыс - 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Голы:
Зогорна (Коларж), 35:34 (1:0). Доус (Боченски, Бойд), 47:01 (1:1 - бол.). Старченко 51:40 (1:2).
Место и дата
19 декабря 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция
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