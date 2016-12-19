Антонио Конте: Не знаю, что произойдет в январе, но важно поговорить с руководством

Главный тренер «Челси» Антонио Конте – о возможных трансферах в январе 2017 года.



«Мы должны быть очень довольны тем, чего достигли на данный момент, но вполне логично, что я ищу решения для того, чтобы мой клуб в конце сезона оказался в хорошем положении. Я не знаю, что произойдет в январе, но в этой ситуации важно поговорить с руководителями клуба – у нас фантастические отношения. У меня есть свои соображения, но я предпочитаю обсуждать это с клубом», – цитирует специалиста официальный сайт лондонской команды.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов выложить за полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса 75 млн фунтов.

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