«Автомобилист» на выезде обыграл «Адмирал»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Автомобилистом»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Автомобилиста».
В составе победителей отличились Рок Тичар, который сделал дубль, и. У «Адмирала»
гол в активе Владимира Ткачева.
«Автомобилист» набрал 56 очков и идет девятым на Востоке. У «Адмирала» 58
очков и седьмое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Адмирал - Автомобилист - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы:
Ткачёв (Саболич, Земчёнок), 30:55 (1:0). Тичар (Тимашов, Турбин), 38:49 (1:1). Тичар (Голышев, Василевский), 54:41 (1:2). Коукал (Гареев), 59:01 (1:3 - мен.).
Место и дата
19 декабря 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция
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