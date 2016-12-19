Лазич, Шандао и Иличевич хотят покинуть «Анжи» зимой

Футболисты «Анжи» Дарко Лазич, Шандао и Иво Иличевич попросили руководство клуба отпустить их в зимнее трансферное окно, сообщает «Спорт день за днем».

По информации источника, все трое продолжат выступление в Турции. Ранее сообщалось, что владелец «Анжи» Сулейман Керимов принял решение сменить курс развития клуба.

По информации источника, зимой «Анжи» не будет покупать новых футболистов топ-уровня, а попытается продать самых востребованных игроков.

30-летний Иличевич приехал в «Анжи» прошлым летом и отыграл всего в 14 матчах, забив три гола и отдав голевую передачу. 28-летний Шандао так же перешел в махачкалинский клуб летом и появился на поле 7 раз. 22-летний Лазич сыграл в текущем сезоне в 11 матчах.