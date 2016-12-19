Александр Тарханов: Димитров считался в свое время одним из самых талантливых игроков Болгарии

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал подписание контракта с болгарским полузащитником Николаем Димитровым.

- Он считался в свое время одним из самых талантливых игроков Болгарии, выступал за национальную сборную. Хавбек, может играть и слева и справа и под нападающим. Николай опытный, очень техничный игрок. Много качеств, которые меня привлекли: у него хороший дриблинг, хороший удар, выполняет стандарты. Мобильный игрок. Помимо атакующих действий, Николай достаточно хорошо играет в обороне. У него хорошая скорость. Я много просмотрел игроков, но у всех чего-то не хватало. Тогда я обратился к Николаю, и он с удовольствием согласился продолжить работу со мной в России. По стилю его можно сравнить с Эдгаром Манучаряном, - передает слова Тарханова официальный сайт «Урала».

Напомним, что сегодня Димитров подписал с «Уралом» соглашение сроком на 2,5 года. Полузащитник будет выступать в составе уральцев под 17-м номером.

В сентябре нынешнего года Димитров стал футболистом софийской «Славии», куда перешёл из греческого «Ксанти». За свою футбольную карьеру полузащитник провел 241 матч, забив при этом 52 мяча.