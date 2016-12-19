«Салават Юлаев» расторг контракт с Энгквистом
«Салават Юлаев» и нападающий Андреас Энгквист
расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон. Об этом сообщает
официальный сайт клуба.
Шведский форвард перешел в уфимский клуб летом
2015 года. В составе «юлаевцев» Энгквист провел 78 матчей и набрал в них 52
(23+29) очка.
22 сентября в матче со «Слованом» 28-летний
швед получил травму, сроки восстановления после которой пока неизвестны. После
нескольких медицинских обследований клуб и игрок приняли совместное решение о
досрочном прекращении трудового договора.
Также сообщается, что после обсуждения вопроса
со всеми заинтересованными сторонами Энгквист решил сосредоточиться на процессе
восстановления у себя на родине.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически