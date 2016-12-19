«Салават Юлаев» расторг контракт с Энгквистом

«Салават Юлаев» и нападающий Андреас Энгквист расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Шведский форвард перешел в уфимский клуб летом 2015 года. В составе «юлаевцев» Энгквист провел 78 матчей и набрал в них 52 (23+29) очка.

22 сентября в матче со «Слованом» 28-летний швед получил травму, сроки восстановления после которой пока неизвестны. После нескольких медицинских обследований клуб и игрок приняли совместное решение о досрочном прекращении трудового договора.

Также сообщается, что после обсуждения вопроса со всеми заинтересованными сторонами Энгквист решил сосредоточиться на процессе восстановления у себя на родине.