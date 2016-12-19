Александр Бубнов: «Спартаку» и ЦСКА не помешали бы плеймейкеры, «Зениту» нужен вратарь и центральный защитник

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о возможных приобретениях лидеров РФПЛ. Он рассказал, какие позиции требуют усиления.

«В целом все лидеры чемпионата явно постараются в это трансферное окно решить проблему скамейки — расширить ее и создать конкуренцию в команде. Судя по всему, в ближайшее время «Спартак» будет искать замену Зе Луишу, ведь когда он выбыл из-за травмы, у красно-белых начались проблемы. Не помешал бы москвичам и плеймейкер, сейчас его нет. Что же касается обороны, то команда в целом укомплектована.

ЦСКА сейчас нужно решать проблему с нападающими. Ласина Траоре не подошел команде и, похоже, покинет клуб. Ахмед Муса в команду не вернется, но зато, видимо, вернется Кирилл Панченко. Это хорошее усиление, ведь футболист за последнее время явно прибавил и при этом адаптироваться в ЦСКА ему тоже не придется — команду он хорошо знает.

Если говорить о «Зените», то теперь, когда в команде появился Эрнани, питерцы могут наконец расстаться с Акселем Витселем. Что касается других проблемных позиций, то это, конечно, вратарь, а также центральный защитник. Возможно, последнего сумеет сыграть все тот же Гарсия, хотя не стоит забывать и об Иване Новосельцеве», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

После 17-ти туров в чемпионате России лидирует «Спартак». «Красно-белые» набрали 40 очков. На пять очков меньше у «Зенита», идущего вторым. Третьим с 32 очками идет ЦСКА.