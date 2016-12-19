Агент: «Спартак» - не единственный клуб, претендующий на Джикию

Московский «Спартак» — не единственный клуб, претендующий на защитника пермского «Амкара» Георгия Джикию, сообщил агент футболиста Вадим Шпинев.

- Ведем переговоры со «Спартаком» о переходе Джикии в клуб. Нельзя сказать, что переговоры очень активные, в конце этой недели все станет более-менее понятно. Здесь вопрос не только в «Спартаке», еще ряд клубов претендует на защитника. Речь только о командах из России, вопрос заключается в сумме трансфера игрока, - цитирует Шпинева ТАСС.

В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел во всех турнирах за «Амкар» 14 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 1 млн евро, а его контракт с пермским клубом рассчитан до 2018 года.