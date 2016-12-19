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Агент Ломбертса: Николас обратился к Дюкову и Миллеру с просьбой отпустить его в другой клуб

Источник:  ТАССКомментарии

Агент Сантуш Верхлуст, представляющий интересы защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, рассказал о позиции своего клиента.

«Ломбертс провел в «Зените» 10 лет, и клуб стал для него вторым домом. Но при этом он остается профессиональным футболистом и хочет играть, поэтому нынешнее положение его не устраивает. Николас уже обратился к Дюкову и Миллеру с просьбой отпустить его в другой клуб.

Главной проблемой остается высокая трансферная стоимость. «Зенит» запрашивает за Ломбертса порядка 3 млн евро. Для 31-летнего защитника это много, сложно найти клуб, который готов заплатить столько», – цитирует Сантуша ТАСС.

Ранее сообщалось, что к Ломбертсу проявляет интерес бельгийский «Гент». 

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